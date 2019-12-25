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Зеленский пообещал перезапустить в ближайшие недели Конституционный суд
Сегодня, 7:59
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Зеленский пообещал перезапустить в ближайшие недели Конституционный суд

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Глава Украины рассказал о конкурсе по выбору судей в КС.

Украинский глава Владимир Зеленский пообещал перезапустить в ближайшие недели Конституционный суд Украины. Об этом президент сообщил журналистам с местного телеканала ICTV. Он напомнил, что в августе указом главы государства утверждено положение о проведении открытого конкурса на должность судьи КС.

Будет перезагрузка Конституционного суда, как только будет восстановлен состав судей. Мы ждали от Верховной рады их представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет, обязательно. И будет потом проголосован закон о КСУ.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Конкурсная комиссия Украины должна разместить на официальном сайте представительства президента объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда. КС страны состоит из 18 судей. Шесть кандидатур отбирает президент, шесть - Верховная Рада и еще шесть - съезд судей страны.

Зеленский: на Украине достаточно газа для населения по "нормальным ценам".

Фото: ICTV

Теги: владимир зеленский, конституционный суд
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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