Зеленский: на Украине достаточно газа для населения по "нормальным ценам"

Украинский лидер считает, что во многом это заслуга правительства, которое предприняло много своевременных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране достаточно газа для населения "по нормальным ценам". Об этом он сказал в эфире телевизионного канала ICTV.

По словам украинского лидера, правительство Украины для нормализации цен на голубое топливо предприняло много своевременных действий.

На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, если бы власти страны не вмешались в ситуацию, то цена на газ для граждан достигла бы 50 гривен (около 135 рублей) за один кубометр. По словам Зеленского, в настоящее время для людей от НАК "Нафтогаз" она составляет около восьми гривен за "куб".

Зеленский в начале сентября в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифером Грэнхольмом назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки", а также из-за "коррупции, шантажа и манипуляций". Глава государства также заявил, что в настоящее время необходимо принять меры, чтобы РФ не смогла использовать голубое топливо в "качестве оружия".

Ранее в Кремле заявили об отсутствии перспектив для разговора президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Видео: YouTube / Свобода слова на ICTV