В Кремле заявили об отсутствии перспектив для разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент особых перспектив для разговора глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не просматривается. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 1".
По словам официального представителя Кремля, бесперспективность обусловлена невыполнением Минских соглашений со стороны украинских властей
Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности <…> Они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма.
Песков заявил ранее, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Он подчеркнул, нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений также является препятствием для встречи глав государств.
Ранее на Украине посчитали, что Зеленский дал "пощечину" Байдену ради Путина.
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.