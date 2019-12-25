В Кремле заявили об отсутствии перспектив для разговора Путина и Зеленского

Переговоры не могут состояться из-за невыполнения Киевом соглашений по Донбассу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент особых перспектив для разговора глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не просматривается. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 1".

По словам официального представителя Кремля, бесперспективность обусловлена невыполнением Минских соглашений со стороны украинских властей

Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности <…> Они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма.

Песков заявил ранее, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Он подчеркнул, нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений также является препятствием для встречи глав государств.

Ранее на Украине посчитали, что Зеленский дал "пощечину" Байдену ради Путина.

Фото: kremlin.ru