Политик записал видеообращение с хвальбой украинских ракет.

В новогоднем обращении лидер киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал запись запуска корейской ракеты, выдав ее за демонстрацию ракетного комплекса "Сапсан". Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Источник утверждает, что показанный ролик был размещен на YouTube-платформе более шести лет назад. На восьмой минуте выступления иностранного политика из Украины можно увидеть кадры с YouTube-канала Korea Defense Blog, на которых запечатлены баллистическая ракета Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.

Напомним, что "Сапсан" представляет из себя украинский проект многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса, разрабатываемый специалистами в стране с 2006 года. Производство данного вида оружия осуществляется на предприятии "Южмаш", по которому Вооруженные силы России в ноябре 2024 года нанесли удар "Орешником".

Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України