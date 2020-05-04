Глава Украины призвал вернуть стране территорию, закрепленную страной на 1991 год.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности Всемирной организации выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий в регионе. Политик потребовал от Москвы вывести собственные войска с территории, которую он охарактеризовал как "пределы Украины 1991 года", а также вернуть под контроль столицы исключительную экономическую зону в акваториях Черного и Азовского морях, Керченского пролива.

Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом <…> прекращение боевых действий. Владимир Зеленский, президент Украины

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на этом же заседании подчеркнул, что международные призывы "вернуть Украину в границы 1991 года" делаются в контексте официальных высказываний со стороны украинского руководства о том, что именно Киев планирует сделать с местными жителями, которые находятся на бывших территориях. В частности, в адрес граждан звучали многочисленные угрозы истребления. Дипломат пояснил, что Москва не отказывается от переговоров по текущему кризису, а если бы американцы хотели этого, то могли дать команду Киеву отменить декрет о запрете диалога с РФ.

Зеленский не уверен, добьются ли ВСУ успеха до конца года.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций