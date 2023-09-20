Глава Украины пояснил, что он думает о завтрашнем дне и не может говорить о том, что произойдет в следующем году.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CNN о том, что не знает, смогут ли Вооруженные силы Украины добиться успеха в рамках контрнаступления до конца текущего года.

Я думаю, никто не знает, правда. Владимир Зеленский, президент Украины.

Владимир Зеленский сказал о том, что по-прежнему сосредоточен на получении ракет большой дальности от американской стороны. Политик добавил, что это оружие не должно быть нацелено на российские объекты, но киевскому режиму следует получить сбалансированный "уровень боевых возможностей" в регионе конфликта. В Киеве добавили, что позиции США и Украины не расходятся в вопросе применения ВСУ военной силы против Крыма.

Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования на Украине.

Фото и видео: YouTube / CNN