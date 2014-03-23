Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования на Украине

Глава Украины подтвердил,что не пойдет на переговоры с Москвой.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не знаком с планом бывшего американского президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине за 24 часа. Глава государства в эфире местного телеканала CNN призвал иностранного политика раскрыть его детали. Такое заявление гость сделал в ответ на вопрос того, как он относится к предложениям кандидата в президенты США от Республиканской партии.

Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет. До выборов в США еще больше года. Если у него есть интересные идеи, он мог бы ими поделиться. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский при этом добавил, что готов принять только такой план, который будет предусматривать вывод российских войск с территории. Он добавил, что в противном случае выдвинутые идеи Дональдом Трампом не являются инициативами для глобального мира. Политик из Киева подчеркнул, что все еще не готов вести переговоры с российской стороной о достижении мирного урегулирования кризиса в регионе.

Зеленский назвал территориальные уступки России ради мира неприемлемыми.

Фото и видео: YouTube / CNN