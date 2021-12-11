Зеленский в США попросил оружие для Украины и раскритиковал Конгресс

Глава Украины находится с визитом в Вашингтоне.

Киевский режим сейчас нуждается в американском оружии, а проволочки с выделением законодателями этой военной помощи для ВСУ не способствуют лидерству Вашингтона в мире. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Национальном университете обороны США. Иностранный политик отметил, что на Капитолийском холме по-прежнему остаются нерешенные проблемы и вопросы, которые не помогают позиции США на геополитической арене.

Американские Bradley и HIMARS, снаряды калибра 155 мм и ракеты ATACMS, Patriot и F-16 могут выполнить работу в Европе. Вы можете рассчитывать на Украину, и мы надеемся, что сможем так же рассчитывать на вас. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины добавил, что на предстоящих встречах с лидером Белого дома Джо Байденом и с американскими конгрессменами будет говорить именно о том, какие результаты в следующем году возможны для армии киевского режима при поддержке США.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України