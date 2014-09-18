Глава Венесуэлы считает, что президент Украины продал свою душу дьяволу.

Американские власти используют лидера киевского режима Владимира Зеленского, после чего выкинут политика на помойку как ненужную марионетку. Такое мнение перед местными жителями высказал венесуэльский президент Николас Мадуро. В эфире программы "С Мадуро +" глава латиноамериканской республики заметил, что перед мировой общественностью есть и будут еще примеры того, как личностей, по типу Гуаидо, Запад будет использовать для осуществления собственных провокаций и лжи, разделять народы и наполнять их ненавистью

Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами (в кармане). Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Николас Мадуро считает, что империализм ведет себя как дьявол. Он напомнил, что сначала люди ему служат, после чего их просто выбрасывают за ненужностью. Подобные прогнозы политик дал в отношении своего украинского коллеги. В Венесуэле полагают, что Владимира Зеленского уже ждала одна неудача, когда он подвел Запад, поэтому ему якобы "дадут пинок и бросят".

Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro