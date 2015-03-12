США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы

Джон Кирби оценил отношения Вашингтона с Каракасом.

В американской администрации ожидают от Венесуэлы выполнения некоторых требований до конца дня и пока что не будут предвосхищать события и говорить о введении дополнительных санкций в отношении латиноамериканского государства. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

До конца дня остается восемь часов. Мы посмотрим, что будут делать венесуэльцы. Я не буду забегать вперед, говорить о решениях по поводу санкций. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что 29 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидеру Белого дома Джо Байдену окончательно и полностью отменить все санкционное давление против официального Каракаса и открыть новую страницу в двухсторонних отношениях между странами. Ранее представитель администрации США высокого ранга на телефонном брифинге для СМИ заявил о стремлении добиться освобождения всех американских граждан, которых Вашингтон считает неправомерно задержанными, а также венесуэльских политических заключенных.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television