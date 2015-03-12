США не меняют отношения к Индии, несмотря на дело о подготовке убийства лидера сикхов

Джон Кирби оценил расследование криминальных эпизодов.

Американская администрация продолжает считать Индию своим стратегическим партнером, несмотря на причастность местного гражданина к заговору с целью убийства одного из лидеров сикхской общины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом чиновник прокомментировал прессе возможные последствия уголовного дела о причастности к подготовке убийства для двусторонних отношений.

Индия остается нашим стратегическим партнером. Мы будем продолжать работать над улучшением и укреплением стратегического партнерства с Индией. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник добавил, что власти страны серьезно относятся к этому расследованию, а также к предъявленным подозреваемому обвинениям. В США ради видеть, что ранее Индия объявила о собственных усилиях по изучению этого дела. Вашингтон рассчитывает, что все ответственные лица за эти предполагаемые преступления будут привлечены к ответственности.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television