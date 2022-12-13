Зеленский уверен, что Украина получит от Запада самолеты, когда перейдет в наступление

Глава Украины рассказал о готовящемся наступлении ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский уверен в том, что западные международные союзники киевского режима передадут Вооруженным силам Украины боевые самолеты в тот момент, когда ВСУ перейдут в контрнаступление в регионе. Соответствующее заЯвление глава государства сделал в рамках совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё в Хельсинки.

Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что хочет приглашения в НАТО уже сейчас.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України