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Зеленский уверен, что Украина получит от Запада самолеты, когда перейдет в наступление

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Глава Украины рассказал о готовящемся наступлении ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский уверен в том, что западные международные союзники киевского режима передадут Вооруженным силам Украины боевые самолеты в тот момент, когда  ВСУ перейдут в контрнаступление в регионе. Соответствующее заЯвление глава государства сделал в рамках совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё в Хельсинки.

Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что хочет приглашения в НАТО уже сейчас.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, военная помощь, всу, контрнаступление, самолеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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