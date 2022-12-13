Зеленский заявил, что хочет приглашения в НАТО уже сейчас

Глава Украины рассказал о желании получить от альянса официальное приглашение Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что понимает, что киевский режим не станет членом НАТО до окончания регионального конфликта, но хотел бы получить международную поддержку со стороны западных партнеров в виде официального приглашения в Североатлантический альянс уже сегодня. Соответствующее заявление политик сделал в рамках пресс-конференции с журналистами во время его рабочей поездки в Финляндию. Иностранный гость пояснил, что для Украины лучшей гарантией по безопасности является членство в блоке.

Хотели бы, чтобы кроме "открытых дверей" партнеры на встречу нам делали шаги, которые мотивировали бы украинское сообщество... Мы хотели бы поддержку сегодня. Хотим чтобы было приглашение для Украины. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что цель Украины – стать полноправным членом НАТО. Он добавил, что этот вопрос является одним из тех, ради обсуждения которого он прибыл с официальным визитом в Хельсинки.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України