Зеленский: украинцы могут подать онлайн-заявку на компенсацию утраченного жилья

Украинский лидер рассказал о новой услуге "Дия".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане страны могут подать онлайн-заявку на компенсацию утраченного жилья во время специальной военной операции России. Соответствующее обращение к населению сделал глава государства в видео, размещенном в его Telegram-канале. Новый функционал получил правительственный сервис под названием "Дия".

Как я и обещал, государство возместит утрату дома или квартиры вследствие боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка могут подать…подача заявок доступна в мобильном приложении, нужно его обновить. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик заметил, что уже через неделю такую заявку можно будет также подать лично в центрах предоставления административных услуг. Кабинет министров даст дальнейшие разъяснения по пользованию услугой. Зеленский добавил, что Украина возместит гражданам каждый метр утраченной недвижимости.

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