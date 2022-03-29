Зеленский призвал Данию принять участие в восстановлении Николаева

Глава Украины рассказал о просьбе датчанам взять шефство над украинским городом.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Данию принять участие в восстановлении приморского города Николаева. С таким заявлением глава государства обратился к европейским парламентариям, выступая по видеосвязи перед местными законодателями. Запись речи политика демонстрировали украинские телеканалы.

Мы знаем, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. И поэтому уже сейчас я хочу вас пригласить присоединиться к нашей инициативе отстройки Украины…. Николаев - город кораблей…который объединит нас с вами еще больше. Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению Зеленского, датские компании и специалисты могут прибыть на территорию украинского города дади помощи в строительстве. Глава Украины отметил, что знает о творческих и экономических потенциалах профессионалов, находящихся в Дании. Он предложил им взять шефство над Николаевом.

Зеленский: создана группа экспертов для анализа санкций.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official