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Зеленский: создана группа экспертов для анализа санкций
Сегодня, 10:26
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Зеленский: создана группа экспертов для анализа санкций

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Президент Украины намерен сделать ограничения в отношении РФ более действенными.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о создании группы экспертов для анализа санкций против России. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к народу, размещенного в его официальном Telegram-канале. Политик пояснил, что специальная группа будет сформирована ради оценки эффективности введенных в отношении российской стороны ограничений.

Уже на нынешней неделе мы создаем при офисе президента группу экспертов - украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введенные в отношении России санкции, на что они реально влияют.

Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Владимира Зеленского, главная цель новой группы специалистов заключается в том, чтобы "не было никакой возможности обойти санкции" для России.

Вице-премьер Украины сообщила о планах эвакуации по трем гуманитарным коридорам.

Фото и видео: Telegram / Zelensky Official
 

Теги: владимир зеленский, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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