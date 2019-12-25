Зеленский: создана группа экспертов для анализа санкций

Президент Украины намерен сделать ограничения в отношении РФ более действенными.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о создании группы экспертов для анализа санкций против России. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к народу, размещенного в его официальном Telegram-канале. Политик пояснил, что специальная группа будет сформирована ради оценки эффективности введенных в отношении российской стороны ограничений.

Уже на нынешней неделе мы создаем при офисе президента группу экспертов - украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введенные в отношении России санкции, на что они реально влияют. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Владимира Зеленского, главная цель новой группы специалистов заключается в том, чтобы "не было никакой возможности обойти санкции" для России.

Вице-премьер Украины сообщила о планах эвакуации по трем гуманитарным коридорам.

Фото и видео: Telegram / Zelensky Official

