Глава Украины заметил, что солдаты ВСУ готовы сражаться даже без помощи США.

Взгляды некоторых представителей американской Республиканской партии представляют опасность для киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами, организованной информационным агентством The Reuters сделал украинский президент Владимир Зеленский. Политик выступил перед иностранной прессой по видеосвязи. Глава государства ответил на вопрос о том, как в Киеве оценивают возможные перспективы того, что лидером Белого дома снова станет Дональд Трамп.

Некоторые голоса республиканцев сейчас очень опасны для нас. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что он не поддержит людей, которые собираются остановить региональный конфликт с Москвой "любой ценой". Он добавил, что Украине будет тяжело в том случае, если Вашингтон и Конгресс США изменят свою позицию. Однако политик добавил, что в этом случае ВСУ будут сражаться без поддержки Запада.

Зеленский: сейчас не время для выборов президента Украины.

Фото и видео: YouTube / NowThis News