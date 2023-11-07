Зеленский: сейчас не время для выборов президента Украины

Глава Украины назвал условия для проведения голосования в стране.

Время для выборов главы государства на территории Украины еще не пришло. Соответствующее мнение в ходе собственного видеообращения к нации сделал президент Владимир Зеленский.

Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы несвоевременны. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что выборы на Украине лидера страны должны состояться в марте 2024 года. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено законом, но такая возможность существует в том случае, если местный парламент (Верховная Рада) поддержит необходимые законодательные изменения, а коллективный Запад выделит денежные средства на их проведение,международные наблюдатели будут в том числе находиться "в окопах". В текущий момент депутаты уже разработали черновик проекта о проведении выборов президента в следующем году в прифронтовых районах.

Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ATACMS.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official