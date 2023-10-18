Глава Украины поблагодарил Белый дом за военные поставки.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военнослужащими американских ракет ATACMS. Соответствующее заявление политик сделал в ходе очередного видеообращения к местному населению, опубликованного в социальных сетях.

Сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам. Наши договоренности выполняются. Выполняются очень точно. ATACMS себя показали. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что российский председатель движения "Мы вместе с РФ" Владимир Рогов заявил о том, что противник во время атаки на город Бердянск в Запорожской области использовал ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. Чиновник не раскрыл свои источники информации.Известно, что дополнительно был совершен ракетный удар по Скадовску в Херсонской области. Пострадали два гражданских лица. Эти сведения подтвердил региональный губернатор Владимир Сальдо. В пресс-службе главы нового региона заметили, что, по предварительным данным, ВСУ использовали ATACMS.

Зеленский: Украине нужен зерновой коридор для финансирования ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України