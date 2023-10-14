Зеленский: Украине нужен зерновой коридор для финансирования ВСУ

Киев оценил необходимость платить зарплату военнослужащим.

Работа зернового коридора важна для киевского режима для того, чтобы получать прибыль для содержания Вооруженных сил Украины. Соответствующее признание сделал украинский президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте. Встреча между политиками состоялась в городе Одесса. Таким образом политик ответил на вопрос СМИ о важности работы такого коридора. Глава государства не стал говорить о стремлении обеспечить продовольствием страны Африки, о котором обычно говорят украинские власти.

Это дает возможность наполнять бюджет, из которого мы финансируем наших военных. Это факт, что это сложная миссия, мы относимся к партнерам со всей благодарностью за помощь. Нам нужно где-то брать эти деньги, как-то генерировать, чтобы экономика жила, и зерно очень важно. Владимир Зеленский, глава Украины

Известно, что Украина хочет экспортировать на глобальный рынок не только продукты питания.

Зеленский попросил у партнеров системы ПВО "в аренду" на зиму.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України