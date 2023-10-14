Зеленский попросил у партнеров системы ПВО "в аренду" на зиму

Киевский попросил некоторые страны передать Вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны (ПВО) хотя бы на зимний период. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами, проведенного в городе Одесса с исполняющим обязанности премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
У нас такая мультисистема - к некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму, на зимний период некоторые системы - потому что у них их мало, поэтому говорим даже о таких комбинированных вещах. Таким образом, есть системы, которые придут и будут у нас, а есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период.
Владимир Зеленский, президент Украины
Политик заметил, что украинские власти сейчас активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, необходимых в целях защиты энергетических объектов зернового коридора. Владимир Зеленский уточнил, что чиновники обладают планом, который разработан в деталях. Сложной задачей для страны является получение поставок от международных союзников, хотя при этом у ВСУ ежемесячно появляются новые системы борьбы. В частности, от Нидерландов самым важным пунктом поддержки лидер киевского режима он счел передачу дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.
Зеленский: на встрече в формате Рамштайн сделает акцент на системах ПВО.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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