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Зеленский: на встрече в формате Рамштайн сделает акцент на системах ПВО

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Глава Украины рассказал о своих планах в Брюсселе на встрече стран НАТО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на встрече группы по поставкам вооружений Вооруженным силам Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе он лично сделает акцент на передаче систем противовоздушной обороны. Соответствующее заявление глава государства сделал журналистам перед входом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Иностранный политик прибыл туда на двухдневную встреч министров по обороне Североатлантического военного альянса. В Киеве заметили, что рассчитывают получить от международных союзников ракеты большой дальности.Также глава Украины будет просить  у Запада о поставках  артиллерийских систем для осуществления украинского "контрнаступления".

Системы ПВО. Это не просто слова. Нам нужны конкретные вещи в конкретных географических точках.

Владимир Зеленский, президент Украины

Дополнительно в Брюсселе у лидера Украины запланирована встреча с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо и одна из главных тем, которую он хочет поднять на мероприятии с ним - это  поиск путей передачи стране замороженных российских активов.

"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: владимир зеленский, военная помощь, нато, пво, рамштайн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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