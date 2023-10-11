Зеленский: на встрече в формате Рамштайн сделает акцент на системах ПВО

Глава Украины рассказал о своих планах в Брюсселе на встрече стран НАТО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на встрече группы по поставкам вооружений Вооруженным силам Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе он лично сделает акцент на передаче систем противовоздушной обороны. Соответствующее заявление глава государства сделал журналистам перед входом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Иностранный политик прибыл туда на двухдневную встреч министров по обороне Североатлантического военного альянса. В Киеве заметили, что рассчитывают получить от международных союзников ракеты большой дальности.Также глава Украины будет просить у Запада о поставках артиллерийских систем для осуществления украинского "контрнаступления".

Системы ПВО. Это не просто слова. Нам нужны конкретные вещи в конкретных географических точках. Владимир Зеленский, президент Украины

Дополнительно в Брюсселе у лидера Украины запланирована встреча с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо и одна из главных тем, которую он хочет поднять на мероприятии с ним - это поиск путей передачи стране замороженных российских активов.

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Фото и видео: YouTube / NATO News