Украинский конфликт находится в своей заключительной стадии. Соответствующее заявление в эфире румынского телеканала Digi24 сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Дополнительно иностранный политик признался прессе в том, что власти страны боятся возможной нехватки финансовых средств и вооружения, которые не поступят от международных союзников с Запада. Он добавил, что также чиновники чувствуют и другие страхи относительно сложившейся в регионе обстановки.
Это последняя часть конфликта. Это не середина....
Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский заявил о скором открытии зернового коридора через Молдавию в Румынию.
Фото и видео: YouTube / Digi24
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