Глава Украины сообщил о страхах.

Украинский конфликт находится в своей заключительной стадии. Соответствующее заявление в эфире румынского телеканала Digi24 сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Дополнительно иностранный политик признался прессе в том, что власти страны боятся возможной нехватки финансовых средств и вооружения, которые не поступят от международных союзников с Запада. Он добавил, что также чиновники чувствуют и другие страхи относительно сложившейся в регионе обстановки.

Это последняя часть конфликта. Это не середина.... Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил о скором открытии зернового коридора через Молдавию в Румынию.

Фото и видео: YouTube / Digi24