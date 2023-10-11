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"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией

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Глава Украины сообщил о страхах.

Украинский конфликт находится в своей заключительной стадии. Соответствующее заявление в эфире румынского телеканала Digi24 сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Дополнительно иностранный политик признался прессе в том, что власти страны боятся возможной нехватки финансовых средств и вооружения, которые не поступят от международных союзников с Запада. Он добавил, что также чиновники чувствуют и другие страхи относительно сложившейся в регионе обстановки.

Это последняя часть конфликта. Это не середина....

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил о скором открытии зернового коридора через Молдавию в Румынию.

Фото и видео: YouTube / Digi24

Теги: владимир зеленский, всу, контрнаступление, румыния
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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