Зеленский заявил о скором открытии зернового коридора через Молдавию в Румынию

Глава Украины сообщил о "треугольнике"стран, работающих для обеспечения безопасности региона.

Киевский режим планирует в ближайшее время открыть зерновой коридор в Румынию через территорию Молдавии. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Мероприятие состоялось по результатам двусторонних переговоров. Поднимались вопросы по защите не только морских портов, но и всего региона.

Мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы. Прежде всего это экономическое развитие - мы уже достигли хороших результатов в развитии логистики в этом треугольнике. Владимир Зеленский, президент Украины

Иностранный политик считает, что азаимодействие в таком формате также дает стимул для формирования рабочих мест, развития предпринимательства и инфраструктуры.

Зеленский обвинил Россию в конфликте между Израилем и Палестиной.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України