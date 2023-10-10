Зеленский обвинил Россию в конфликте между Израилем и Палестиной

Лидер киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал согражданам в очередном видеообращении ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке. Иностранный политик заявил о том, что Россия якобы хочет развязать войну в регионе, поэтому заинтересована в конфликте между Израилем и Палестиной. Украинский президент добавил, что такая деятельность со стороны Москвы якобы подорвект мировое единство и ликвидирует "свободу в Европе".
У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напмним, что в настоящее время власти занимаются подготовкой рабочего визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию. По словам посла Абдельхафиза Нофаля, палестинские власти ценят российскую позицию в вопросах мирного урегулирования конфликта с Израилем.
Лукашенко: Зеленский ведет себя правильно, выпрашивая западную помощь.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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