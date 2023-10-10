Глава украины ценил ситуацию на Ближнем Востоке.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал согражданам в очередном видеообращении ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке. Иностранный политик заявил о том, что Россия якобы хочет развязать войну в регионе, поэтому заинтересована в конфликте между Израилем и Палестиной. Украинский президент добавил, что такая деятельность со стороны Москвы якобы подорвект мировое единство и ликвидирует "свободу в Европе".

У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский, президент Украины

Напмним, что в настоящее время власти занимаются подготовкой рабочего визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию. По словам посла Абдельхафиза Нофаля, палестинские власти ценят российскую позицию в вопросах мирного урегулирования конфликта с Израилем.

Лукашенко: Зеленский ведет себя правильно, выпрашивая западную помощь.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України