Зеленский сравнил проживание в президентской резиденции с отдыхом в отеле

Глава государства переехал в госрезиденцию из соображений безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский переехал в государственную резиденцию. Об этом он сказал в эфире телевизионной программы "Светская жизнь".

Ранее украинский лидер критиковал предшественников за пользование госимуществом в личных целях. Зеленский с начала своего президентского срока отказывался от переезда, однако был вынужден это сделать из соображений безопасности.

Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом. То есть я должен купить на сегодня территорию, землю, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там, как в отеле. Владимир Зеленский, президент Украины

Также он рассказал, где планирует жить после завершения президентского срока. По словам Зеленского, они с супругой уже присмотрели несколько вариантов.

Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович от фракции ОПЗЖ прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским неточной цитатой из романа Ильфа и Петрова "12 стульев".

Видео: YouTube / Світське життя