Зеленский сообщил об отправленном в Эфиопию украинском корабле с зерном

Украина сообщила о трех судах с агропродукцией, которые должны помочь Эфиопии и Сомали.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил об отправленном в Африку корабле с зерном. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем очередном видеообращении к населению страны. Политик пояснил, что в настоящее время два судна загружаются в морских портах для того, чтобы отправиться на территорию Сомали и Африки. В Эфиопию проследует судно, на котором будет находиться 30 тысяч тонн пшеницы.

Сегодня в порт Одессы зашло уже третье судно в рамках нашей инициативы Grain from Ukraine - "Зерно с Украины". 25 тыс. тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Владимир Зеленский предложил программу Grain From Ukraine, выступая по видеосвязи перед участниками саммита "Большой двадцатки" (G20). Она предусматривает, что те страны, которые поддержат украинскую инициативу, будут осуществлять прямые закупки агропромышленной продукции у местных производителей, а затем передавать ее государствам, находящимся на грани голода.

Зеленский анонсировал меры, направленные на запрет Украинской православной церкви.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України