Президент Украины хочет обсудить вопрос возвращения полуострова с Россией.

Владимир Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом. Глава Украины хочет предложить переговоры в трехстороннем формате, при участии России. Об этом политик сообщил польскому изданию Gazeta Wyborcza в интервью.

Я спрошу на нормандском саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу рассказал спикер

Политик добавил, что если такое решение стороны не устроит, он будет добиваться другого формата. Государству важно добиться согласования обсуждений по данному вопросу.

Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась добавил Зеленский о ситуации с полуостровом

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях.

Видео: YouTube/Зе!Президент