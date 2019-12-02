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Сегодня, 12:02
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lesjasap
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Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

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Президент Украины хочет обсудить вопрос возвращения полуострова с Россией.

Владимир Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом. Глава Украины хочет предложить переговоры в трехстороннем формате, при участии России. Об этом политик сообщил польскому изданию Gazeta Wyborcza в интервью.

Я спрошу на нормандском саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу

рассказал спикер

Политик добавил, что если такое решение стороны не устроит, он будет добиваться другого формата. Государству важно добиться согласования обсуждений по данному вопросу.

Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась

добавил Зеленский о ситуации с полуостровом

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях.

Видео: YouTube/Зе!Президент

Теги: владимир зеленский, крым, нормандский формат, саммит, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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Аноним
Сегодня 12:24

Твоя территория 95 квартал на остальное закатай губу 

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Аноним
Сегодня 12:24

зеленский тяжело болен

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