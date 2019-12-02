Владимир Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом. Глава Украины хочет предложить переговоры в трехстороннем формате, при участии России. Об этом политик сообщил польскому изданию Gazeta Wyborcza в интервью.
Я спрошу на нормандском саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу
рассказал спикер
Политик добавил, что если такое решение стороны не устроит, он будет добиваться другого формата. Государству важно добиться согласования обсуждений по данному вопросу.
Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась
добавил Зеленский о ситуации с полуостровом
Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях.
Видео: YouTube/Зе!Президент
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Твоя территория 95 квартал на остальное закатай губу
зеленский тяжело болен