Зеленский рассказал, почему Байден еще не посетил Украину

По словам украинского президента, затруднения связаны с "некоторыми моментами" по обеспечению безопасности американского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский одобряет желание президента США Джо Байдена приехать на Украину. Тем не менее, Киев с пониманием относится к тому, что этому визиту препятствуют "некоторые моменты", связанные с безопасностью. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN.

Я слышал, что он [Байден] поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту. Мы с пониманием к этому относимся. Владимир Зеленский, президент Украины

Также Зеленский высказал уважение другим лидерам и представителям Запада, которые "не побоялись Путина" и посетили Украину. Напомним, среди них было достаточно много американцев – в частности, несколько конгрессменов, госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, глава минюста Меррик Гарленд, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и др.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не готова отдать свои территории.

Видео: CNN