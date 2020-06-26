Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "войне в Европе" на встрече лидеров нескольких государств в Польше. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку, которую оказывают Украине.

Когда аннексирована часть Украины - наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе. Владимир Зеленский, президент Украины

Также Зеленский назвал людей, погибших во время протестов в 2014 году, "борцами за независимость".

Ранее Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров.

Видео: Facebook / Офіс Президента України