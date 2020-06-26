Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "войне в Европе" на встрече лидеров нескольких государств в Польше. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку, которую оказывают Украине.
Когда аннексирована часть Украины - наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе.
Владимир Зеленский, президент Украины
Также Зеленский назвал людей, погибших во время протестов в 2014 году, "борцами за независимость".
Ранее Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров.
Видео: Facebook / Офіс Президента України
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