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Зеленский рассказал о "войне в Европе"

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Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "войне в Европе" на встрече лидеров нескольких государств в Польше. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку, которую оказывают Украине.

Когда аннексирована часть Украины - наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе.

Владимир Зеленский, президент Украины

Также Зеленский назвал людей, погибших во время протестов в 2014 году, "борцами за независимость".

Ранее Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров.

Видео: Facebook / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, донбасс, президент украины, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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