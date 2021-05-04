Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров

Окончательная позиция властей будет определена по итогам встреч Путина с Байденом и Зеленским.

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил выхода страны из минского формата переговоров. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24".

По его словам, такое решение примут в том случае, если формат переговоров не будет приносить результатов. Кравчук считает, что "все уже было сделано, чтобы его реанимировать". Однако теперь на Украине будут искать другие форматы.

Окончательная позиция властей будет определена после встреч президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

После всех этих встреч и принятых решений мы сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам. Леонид Кравчук, экс-президент Украины

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Видео: YouTube / Україна 24