Украинский лидер призвал сделать акваторию безопасной.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о планах сделать Черное море "украинским". Соответствующее заявление глава государства сделал в своем очередном видеообращении к народу. Утром 19 июня политик записал ролик, размещенный в его социальных сетях. В кадре видно, что лидер страны едет в поезде. Ранее пресс-служба администрации Киева отметила, что президент находится в рабочей поездке по Николаевской и Одесской областям. Там он встретился с руководителями регионов и вручил награды представителям ВСУ.

Юг мы никому не отдадим, все свое — вернем, и море будет украинским и безопасным. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что специальная военная операция Вооружённых сил РФ на Украине продолжается с утра 24 февраля 2022 года.

Голограмма Зеленского пообещала "победить империю".

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент