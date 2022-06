Голограмма Зеленского пообещала "победить империю"

Экспонат представлен в Париже на технологической выставке.

Голограмма украинского президента Владимира Зеленского пообещала "победить империю". Соответствующее заявление сделано на парижской выставке VivaTech, посвященной технологиям и бизнес-стартапам. На ней создатели представили лидера Украины в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону").

Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы претворяем в жизнь: мы тоже победим империю. Владимир Зеленский, голограмма

Напомним, что на текущей неделе политик Владимир Зеленский заявил, что украинские войска за один сутки понесли "болезненные" потери на Донбассе, а также в Харьковской области.

Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от имени Зеленского.

Фото и видео: соцсети VivaTech