Зеленский раскритиковал работу украинского пенсионного фонда

Политик назвал структуру неэффективной.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что пенсионный фонд страны неэффективен, поскольку индексацию пенсий не провели, а план повышений выплат не разработали. Об этом президент Украины 4 марта во время выступления в Раде.

Зеленский напомнил, что большинство пожилых людей получает меньше двух тысяч гривен, что составляет около 80 долларов в переводе. Также политик остался недоволен тем, что о плане повышений пенсий "ничего не слышно" ни ему, ни обществу.

Ранее в министерстве соцполитики Украины говорили, что более 80% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже прожиточного минимума. В министерстве объяснили ситуацию малыми ресурсами пенсионной системы и высокой теневой занятостью: только 5% работающих являются участниками системы негосударственного пенсионного обеспечения.

Ранее мы рассказывали, что пенсионный фонд будет уведомлять россиян о размерах их будущей пенсии.

Видео: Youtube/Радіо Свобода Україна