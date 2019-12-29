Пенсионный фонд будет уведомлять россиян о размерах их будущей пенсии

Рассылки будут приходить тем, кто достиг 45 лет

Пенсионный фонд России будет уведомлять россиян о размерах их будущей пенсии. С такой инициативой выступили в Министерстве труда.

Теперь граждане с 45 лет будут получать от ПФП информацию о размере своей будущей пенсии. Это даст россиянам возможность оценивать формирование своих пенсий и предпринимать меры по увеличению выплат.

Уведомления ПФР будут приходить автоматически через портал "Госуслуги" раз в три года. Первую рассылку планируют сделать в 2021 году.

В Минтруда уточнили, что уведомления не будут получать те, кому уже назначена пенсия — например, по инвалидности или по стажу на вредном производстве.

Ранее сообщалось, что в России социальные пенсии проиндексируют на 6,1%.