Также в РФ повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в России социальные пенсии проиндексируют на 6,1%. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Котяков отметил, что соответствующая поправка затронет около 3,2 миллиона россиян. При этом расходы на соответствующую индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца 2020 года.

Кроме того, глава Минтруда отметил, что в РФ также готовят проиндексированные выплаты для военнослужащих

Также в РФ повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих-призывников.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин признал, что в России трудно прожить на 10 тысяч 800 рублей.