Президент Украины напомнил, что страны не могут согласовать новый санкционный пакет больше месяца.

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал ЕС за задержку шестого пакета санкций против России. Соответствующая видеозапись размещена в социальных сетях главы государства. Он обратился вечером 30 мая к западным лидерам и ряду правительств, критикуя Евросоюз за то, то власть не вводит новые дополнительные ограничения в отношении Москвы. Политик выступил дистанционно перед европейцами.

Пятый пакет санкций был введен 8 апреля, и с тех пор прошло уже 52 дня….компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам лидера Украины, сейчас необходим прогресс в санкционном давлении на Россию. Это нужно для того, чтобы руководство РФ начало искать мира с соседним государством. Зеленский уточнил, что страны ЕС не могут достичь компромисса по шестому пакету санкций, связанному с энергетическим эмбарго, уже больше месяца.

Порошенко попросил Зеленского выпустить его из Украины.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент