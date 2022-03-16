Президент Украины рассказал о том, что позиции сторон стали реалистичнее.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров России и Украины. По мнению главы государства, на данный момент позиции Москвы и Киева звучат более реалистично. При этом встречи между делегациями требуется продолжать. Ранее представитель офиса лидера Украины Михаил Подоляк объяснил прессе, что переговоры продолжатся 16 марта. В позициях сторон есть фундаментальные противоречия, однако не исключена и возможность компромисса.

Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что первый раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области на территории Белоруссии. Мероприятие продлилась пять часов. Второй раунд прошел 3 марта в Беловежской Пуще, третий - 7 марта в Брестской области. Далее 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье произошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Зеленский: 16 марта у запланировано выступление в Конгрессе США.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official