Зеленский: 16 марта у запланировано выступление в Конгрессе США

Глава Украины поблагодарил США за оказанную финансовую помощь.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что 16 марта у него запланировано его выступление в Конгрессе США. Такой информацией глава государства поделился с подписчиками в собственном видеообращении. Политик выразил благодарность американскому коллеге Джо Байдену за то, что Вашингтон направит Киеву 13,6 миллиардов долларов на гуманитарные, военные и экономические нужды.

Закон, который предусматривает выделение, подписан. Рассматриваем это как первый шаг на пути к полному обновлению нашего государства. Выступление в Конгрессе Соединенных Штатов Америки - важное событие. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 14 марта один из спикеров Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представляет Демократическую партию от штата Калифорния), а также лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) объяснили гражданам страны, что украинский президент Владимир Зеленский намерен выступить перед членами Конгресса США онлайн в среду.

Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не войти в НАТО.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official