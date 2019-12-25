Гражданам надо точно сказать — когда и какие предприятия будут открыты.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство озвучить план выхода из карантина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что гражданам надо точно сказать — когда и какие предприятия будут открыты.

Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, будут ли работать парикмахерские. Владимир Зеленский, президент Украины

Он добавил, что люди должны иметь чёткое понимание, когда карантин будет смягчён. При это правительство страны собирается продолжать карантин, так как страна ещё не прошла пик заболеваемости коронавирусом. Сейчас украинский кабмин рассматривает варианты ослабления карантина, чтобы психологически поддержать граждан и начать запускать экономику.

Ранее мы сообщали, что в Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом.