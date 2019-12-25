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В Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом
Сегодня, 11:19
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MShaffter

В Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

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Всего на утро 20 апреля в Украине лабораторно подтвержден 5710 случай COVID-19.

За все время с начала эпидемии в России подтвержден 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. Из них умерли 405 человек, полностью выздоровели  3446. 

В Украине из всех выявленных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции большая часть приходится на медиков.

По данным Министерства здравоохранения Украины на 9.00 утра 20 апреля в стране лабораторно подтвержден 5710 случай COVID-19, +261 за последние сутки. Из всех случаев на вчерашний день 1031 инфицированных это медицинские работники. Еще 358 это дети.

За все время с начала эпидемии в Украине скончались 151 пациента с коронавирусом, +10 за последние сутки. Выздоровели 359 человек, из них за сутки 12 человек.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Общество, Здоровье,

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