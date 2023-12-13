Глава киевского режима призвал передать деньги за "защиту Украины".

Замороженные российские финансовые и имущественные активы необходимо как можно направить на нужды Вооруженные силы Украины, считает лидер киевского режима Владимир Зеленский. Об этом иностранный политик рассказал американскому коллеге Джо Байдену во время рабочей встречи в Вашингтоне. В Киеве оценили общую стоимость активов РФ в "заморозке" в районе 300 миллиардов долларов. По мнению Зеленского, эти денежные средства уйдут на защиту страны.

Нам также нужно быстрее работать с замороженными российскими активамию Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что страны коллективного Запада после начала российской специальной военной операции заблокировали как активы государственных структур страны, так и частных лиц, оказавшихся под санкционным давлением. В июне 2022 года министерство по финансам США оценивало стоимость замороженных активов по всему миру примерно в $330 млрд. Из этого количества порядка 280 миллиардов долларов представляет из себя активы Центрального банка в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Более двух третей этих средств заморозил Европейский союз. Большая часть активов находится в бельгийской Euroclear. В Москве называют блокировку активов незаконной.

Зеленский в США солгал, что Россия за год "не заняла ни одного посёлка".

Фото и видео: Белый дом