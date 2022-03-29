Глава Украины призвал США поддержать ВСУ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия "не заняла ни одного поселка" в ходе боевых действий на специальной военной операции в течение 2023 года. Соответствующее заявление политик сделал в эфире американского телеканала FOX News.

Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, - это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в российском министерстве по обороне в мае 2023 года отчитались о полном освобождении города Артемовск (украинское название — Бахмут), расположенного на территории Донецкой народной республики. Дополнительно в августе сообщалось о продвижении российских войск по купянскому направлению. В конце ноября текущего года Минобороны РФ уведомило об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР, находящегося к западу от Артемовска.

Захарова заявила, что Зеленский отправился в США "шаромыжничать".

Фото и видео:Fox News