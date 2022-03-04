Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты

Глава Украины рассказал о необходимости в поставках военной авиации Киеву.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Киеву боевые самолеты в том случае, если международные партнеры не могут заявить о своей готовности закрыть воздушное пространство над территорией страны. Такое требование политик выдвинул во время пресс-конференции с журналистами.

Разве это несправедливо, скажите? И когда мне говорят: ну у нас есть вопросы, там необходимо голосование…Мы сказали, мы нашли, где эти самолеты. Мы у них нашли все эти самолеты. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства объяснил, что на данном этапе Украина готова принять от западных стран даже советскую военную авиацию.

Зеленский: первые из 16 тысяч иностранных наемников едут воевать за Украину.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал