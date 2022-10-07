Украинский лидер рассказал о необходимости пересмотреть метод давления на РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России, а не ожидать от Москвы нанесения ядерных ударов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего видеовыступления в Институте Лоуи в Австралии. Политик призвал коолег из Запада пересмотреть давление, оказываемое на Россию.

Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!" Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее журналистам соенный эксперт Алексей Леонков говорил о том, что публикации ведущих западных СМИ о наличии у России намерений применить на Украине ядерное оружие могут говорить на самом деле о том, что американская сторона подготавливает ядерную провокацию на территориях, которые подконтрольн киевскому режиму.

Politico: заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала сюрпризом для Вашингтона.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

