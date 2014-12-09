Зеленский признал, что некоторые страны призывают начать переговоры Украины с Россией

Глава Украины оценил стремление Макрона к диалогу с Путиным.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что его призывают сесть за стол переговоров с Москвой. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью с французским телеканалом LCI. Политик добавил, что не считает полезным диалог между своим коллегой Эмманюэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. В Киеве не думают, что это общение даст результаты. При этом Париж неоднократно заявлял о том, что сохранит каналы для диалога с Москвой открытыми. В ближайшее время руководство Елисейского дворца планирует позвонить в Кремль для обсуждения важных вопросов. В том числе, речь идет о безопасности Запорожской атомной станции и других объектов энергетической инфраструктуры в регионе конфликта.

Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров, - сказал он. - Однако я не вижу предмета для разговора. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что американское издание The Politico сообщало со ссылкой на собственные источники о том , что администрация США подтолкнула украинского лидера исключению пункта о невозможности переговоров с президентом России из списка условий для начала мирного диалога.

Захарова назвала слова Зеленского о шагах к миру на Украине оторванными от реальности.

Фото: YouTube / LCI

