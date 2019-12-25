Захарова назвала слова Зеленского о шагах к миру на Украине оторванными от реальности

Она напомнила, что вся ответственность на отказе от дипломатии как методе лежит на украинской стороне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова украинского лидера Владимира Зеленского о шагах к миру на Украине оторванными от реальности. Об этом она сообщила на брифинге.

Ранее Зеленский во время онлайн-выступления перед лидерами стран G7 заявил, что необходимо продолжить "достигнутую солидарность" в поставках вооружений и выполнить "формулу мира", которую предлагал Киев. Дипломат напомнила, что Москва не прерывала переговоры, а вся ответственность на отказе от дипломатии как методе лежит на украинской стороне.

Новые реалии формируют на земле новую картину. Соответственно, как уже было сказано российским руководством, им просто потом будет тяжелее выходить на какие-либо договоренности. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что поставки Киеву систем Patriot повысят риск втягивания США в украинский конфликт.

Фото: МИД России