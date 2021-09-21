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Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России

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Глава Украины заслушал доклад Кирилла Буданова из ГУР.

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник 1 августа в своем очередном вечернем видеообращении к народу заявил о том, что киевский режим занимается подготовкой новых ударов по территории России. Глава государства пообещал Москве, что она "серьезно почувствует" последствия работы Главного разведывательного управления Украины.

Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова - точно почувствуют последствия нашей работы. 

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после новой атаки дронов на российскую столицу выступил с угрозами в социальных сетях о том, что "неустановленных беспилотников" будет больше. Фактически этим чиновник признал ответственность страны за эту атаку.

"Счет идет на десятки тысяч". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: беспилотники, владимир зеленский, всу, гур, кирилл буданов, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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