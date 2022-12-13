Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды

Глава Украины выступит перед жителями европейской страны и сотрудниками МУС в Гааге.

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на территорию Нидерландов с официальным рабочим визитом. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. Они уточнили, что информация получена от руководителя пресс-службы главы государства Сергея Никифорова. Чиновник отметил, что политик успел провести встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. Далее Зеленский посещает здание Международного уголовного суда в Гааге. Там иностранный гость увидится с президентом МУС Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером. Ожидается обращение руководителя киевского режима к местному населению и активистам, общественным деятелям международных судебных институций в Гааге. Позже у политика запланированы контакты с королем Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

Зеленский уверен, что Украина получит от Запада самолеты, когда перейдет в наступление.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ