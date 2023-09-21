Глава Украины не исключает временной приостановки участия стран, совершивших "агрессию против Устава ООН".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил расширить число постоянных членов Совета Безопасности Всемирной организации, включив в структуру Германию, а также страны Азии, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона. Соответствующее заявление политический лире страны сделал в ходе собственного выступления на заседании СБ ООН, посвященного украинскому кризису. По мнению главы государства, круг членов мероприятия должен отражать современность.

Африканский Союз должен быть здесь постоянно. Азия заслуживает более широкого постоянного представительства. Германия заслуживает места среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена - постоянно. И государства Тихого океана. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский повторил свою идею о том, что требуется временно приостанавливать участие в Совете Безопасности ООН таких государств, которые осуществляют агрессию, нарушающую Устав ООН.

Зеленский в Совбезе ООН выдвинул России два требования для завершения конфликта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций